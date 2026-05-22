В ФФККР заявили, что с радостью отпустили Жилину в Азербайджан

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организация со спокойной душой отпустила фигуристку Веронику Жилину выступать за сборную Азербайджана.