В ФФККР заявили, что с радостью отпустили Жилину в Азербайджан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Вероника Жилина получила разрешение выступать за сборную Азербайджана.
- Жилина сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона после получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU).
- Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что организация со спокойной душой отпустила Жилину выступать за сборную Азербайджана.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организация со спокойной душой отпустила фигуристку Веронику Жилину выступать за сборную Азербайджана.
В четверг несколько источников РИА Новости сообщили, что Жилина получила разрешение выступать за сборную Азербайджана. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) Жилина, не выступавшая в соревнованиях с сезона-2023/24, сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
"Азербайджан несколько лет просил отпустить Веронику. Ее переход не мог быть легитимным, потому что не все документы были оформлены, а также по правилам она проходила карантин. Но все препятствия завершены. Со спокойной душой отпустили ее кататься за Азербайджан", - сообщил Сихарулидзе.
Жилина подала документы на переход весной прошлого года и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 миллиона рублей, но тогда ФФККР не дала ей открепление. Фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и владеет несколькими элементами ультра-си.