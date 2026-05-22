Рейтинг@Mail.ru
В ФФККР заявили, что с радостью отпустили Жилину в Азербайджан - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 22.05.2026 (обновлено: 15:00 22.05.2026)
В ФФККР заявили, что с радостью отпустили Жилину в Азербайджан

Сихарулидзе о смене гражданства Жилиной: мы отпустили ее со спокойной душой

© пресс-служба ФФККРАнтон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© пресс-служба ФФККР
Антон Сихарулидзе. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Вероника Жилина получила разрешение выступать за сборную Азербайджана.
  • Жилина сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона после получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU).
  • Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что организация со спокойной душой отпустила Жилину выступать за сборную Азербайджана.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организация со спокойной душой отпустила фигуристку Веронику Жилину выступать за сборную Азербайджана.
В четверг несколько источников РИА Новости сообщили, что Жилина получила разрешение выступать за сборную Азербайджана. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) Жилина, не выступавшая в соревнованиях с сезона-2023/24, сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В ФФККР подадут в суд в случае недопуска российских спортсменов
Вчера, 14:43
"Азербайджан несколько лет просил отпустить Веронику. Ее переход не мог быть легитимным, потому что не все документы были оформлены, а также по правилам она проходила карантин. Но все препятствия завершены. Со спокойной душой отпустили ее кататься за Азербайджан", - сообщил Сихарулидзе.
Жилина подала документы на переход весной прошлого года и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 миллиона рублей, но тогда ФФККР не дала ей открепление. Фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и владеет несколькими элементами ультра-си.
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Сихарулидзе выразил надежду, что к лету ISU допустит российских юниоров
Вчера, 14:41
 
АзербайджанЕвгений ПлющенкоАнтон СихарулидзеВероника ЖилинаФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала