В ФФККР подадут в суд в случае недопуска российских спортсменов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил о готовности организации обратиться в международный суд, если Международный союз конькобежцев (ISU) оставит в силе недопуск российских спортсменов.