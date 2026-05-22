В ФФККР подадут в суд в случае недопуска российских спортсменов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил о готовности организации обратиться в международный суд, если Международный союз конькобежцев (ISU) оставит в силе недопуск российских спортсменов.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что совет ISU обсудит вопрос допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров на заседании 9 июня. Вопрос допуска взрослых спортсменов рассматриваться не будет.
"Нам удалось, единственной зимней федерации создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде. Мы подошли к этому путем диалога, мы не подавали в суд. Но мы понимаем, что время идет, и мы смотрим с огромной надеждой на нашу международную федерацию. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в международный суд", - заявил Сихарулидзе.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены ISU от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Фигуристы отобрались на Олимпиаду в Милане и заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин.