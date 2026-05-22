Рейтинг@Mail.ru
Сихарулидзе выразил надежду, что к лету ISU допустит российских юниоров - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 22.05.2026 (обновлено: 14:58 22.05.2026)
Сихарулидзе выразил надежду, что к лету ISU допустит российских юниоров

Сихарулидзе о допуске россиян: ISU весной или летом примет решение по юниорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнтон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Антон Сихарулидзе. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев (ISU) весной или летом должен принять решение по вопросу допуска российских юниоров до соревнований.
  • МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) весной или летом должен принять решение по вопросу допуска до соревнований российских юниоров, заявил переизбранный в пятницу на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Сихарулидзе назвал Олимпиаду-2030 главной целью фигуристов
Вчера, 14:39
"Про даты (допуска) не буду говорить. Неправильно обнадеживать. Что-то переносится, смещается. Но ISU этой весной или к началу лета примет решение по нашим юниорам. Не вижу противоречий, хотя не вижу их и по взрослым спортсменам. Наш диалог с ними, надеюсь, не пустые слова. Он постоянно идет. Все руководство международной федерации с восхищением смотрят на то, как наше фигурное катание развивается", - сказал Сихарулидзе в ходе выборной конференции ФФККР.
"Очень надеюсь, что с юниорами шансы категорически велики. Если МОК тоже выпустит свою декларацию с рекомендации снять санкции с российских спортсменов, это будет иметь огромное значение и продвинет наш вопрос", - добавил он.
В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов, исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Миллионер в 12 лет. Как зарабатывает и на что тратит Гном Гномыч
Вчера, 13:31
 
СпортРоссияБелоруссияАнтон СихарулидзеМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международный союз конькобежцев (ISU)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала