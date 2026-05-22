Краткий пересказ от РИА ИИ Международный союз конькобежцев (ISU) весной или летом должен принять решение по вопросу допуска российских юниоров до соревнований.

МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) весной или летом должен принять решение по вопросу допуска до соревнований российских юниоров, заявил переизбранный в пятницу на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

"Про даты (допуска) не буду говорить. Неправильно обнадеживать. Что-то переносится, смещается. Но ISU этой весной или к началу лета примет решение по нашим юниорам. Не вижу противоречий, хотя не вижу их и по взрослым спортсменам. Наш диалог с ними, надеюсь, не пустые слова. Он постоянно идет. Все руководство международной федерации с восхищением смотрят на то, как наше фигурное катание развивается", - сказал Сихарулидзе в ходе выборной конференции ФФККР.

"Очень надеюсь, что с юниорами шансы категорически велики. Если МОК тоже выпустит свою декларацию с рекомендации снять санкции с российских спортсменов, это будет иметь огромное значение и продвинет наш вопрос", - добавил он.