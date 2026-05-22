Сихарулидзе выразил надежду, что к лету ISU допустит российских юниоров

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) весной или летом должен принять решение по вопросу допуска до соревнований российских юниоров, заявил переизбранный в пятницу на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
"Про даты (допуска) не буду говорить. Неправильно обнадеживать. Что-то переносится, смещается. Но ISU этой весной или к началу лета примет решение по нашим юниорам. Не вижу противоречий, хотя не вижу их и по взрослым спортсменам. Наш диалог с ними, надеюсь, не пустые слова. Он постоянно идет. Все руководство международной федерации с восхищением смотрят на то, как наше фигурное катание развивается", - сказал Сихарулидзе в ходе выборной конференции ФФККР.
"Очень надеюсь, что с юниорами шансы категорически велики. Если МОК тоже выпустит свою декларацию с рекомендации снять санкции с российских спортсменов, это будет иметь огромное значение и продвинет наш вопрос", - добавил он.
В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов, исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026.