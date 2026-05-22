Сихарулидзе назвал Олимпиаду-2030 главной целью фигуристов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организации нужно вернуть фигуристов на международную арену и подготовить их к зимним Олимпийским играм 2030 года.

Конференция ФФККР прошла в пятницу в Москве. Сихарулидзе, который являлся единственным кандидатом на выборах, был единогласно переизбран на пост главы организации.

"Приятно, что все мои коллеги из 77 регионов нашей страны доверили мне дальше помогать фигурному катанию. Сказал им, что надеюсь, это от души. Я люблю этот вид спорта, ребят. Очень хотел бы продолжить эту работу. Для меня было бы важно, чтобы мы смогли вывести ребят и на международную арену, и в течение четырех лет подготовить ребят к Олимпиаде 2030 года. И доказать, что мы умеем кататься", - заявил Сихарулидзе.

"Первоочередная задача на этом этапе - добиться возможности выступления наших ребят на международной арене. Развиваться, расти спортсмен может только в жесткой конкуренции, когда соревнуется с сильнейшими спортсменами мира. Как люди покоряют Олимп - об этом весь спорт. Мы являемся частью мирового спорта", - подчеркнул глава ФФККР.