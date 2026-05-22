Сихарулидзе переизбран на пост президента ФФККР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Действующий глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента организации на отчетно-выборной конференции, сообщается в Telegram-канале ФФККР.
Конференция ФФККР прошла в пятницу в Москве. Сихарулидзе был единственным кандидатом на выборах. По итогам голосования он был единогласно переизбран на пост главы организации.
Сихарулидзе 49 лет. В паре с Еленой Бережной он выиграл золото Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити и серебро Игр-1998 в Нагано, также он является двукратным чемпионом мира и Европы в парном катании. После окончания спортивной карьеры Сихарулидзе занимался административной и политической деятельностью. В декабре 2007 года был избран депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", с 2008 по 2012 год занимал пост председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. В декабре 2021 года стал президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, с апреля 2023 года являлся исполняющим обязанности президента ФФККР. В декабре 2024 года Сихарулидзе избрали членом исполкома Олимпийского комитета России.