В Швеции полиция задержала 20 демонстрантов, протестующих против НАТО

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Шведская полиция задержала 20 демонстрантов, протестующих против НАТО на фоне проходящей в стране встречи глав МИД альянса, сообщает телеканал SVT.
Демонстрация против НАТО проходит в шведском Хельсинборге в пятницу, в ней участвуют порядка 150 человек, сообщал SVT.
"На данный момент полиция задержала около 20 демонстрантов", - говорится в сообщении.
Согласно кадрам телеканала, между полицией и участниками демонстрации произошли столкновения.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в Хельсингборге 21-22 мая.