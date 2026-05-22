Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза против России.
- Активы 115 новых физических лиц, компаний и организаций, в том числе принадлежащих к российскому ВПК или энергетическому сектору, подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в Швейцарию или транзит через нее.
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии сообщил о присоединении к мерам, принятым в 20 пакете санкций Евросоюза против России, за исключением ограничений против семи предприятий из других стран, следует из заявления кабмина.
Отмечается, что к ним относятся в том числе физические и юридические лица, принадлежащие к российскому ВПК или энергетическому сектору.
"Однако Швейцария решила пока не вводить санкции против семи компаний, расположенных в третьих странах. Принимаются оперативные меры для предотвращения обхода санкций", - указали в кабмине.
В торговом секторе более строгий экспортный контроль введен в отношении 60 дополнительных компаний.
Также Швейцария присоединилась к мерам ЕС против так называемого российского "теневого флота". "В отношении 46 новых судов вводятся масштабные запреты на куплю-продажу, а также на использование морских услуг. Как и ЕС, Швейцария снимает существующие запреты в отношении 11 судов", - добавили в кабмине.
Также вводится запрет на операции с 20 российскими банками и семью финансовыми посредниками, расположенными в третьих странах, указали в швейцарском правительстве.
Евросоюз 23 апреля объявил о новом, двадцатом, пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.