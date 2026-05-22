Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза против России.

Активы 115 новых физических лиц, компаний и организаций, в том числе принадлежащих к российскому ВПК или энергетическому сектору, подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в Швейцарию или транзит через нее.

ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии сообщил о присоединении к мерам, принятым в 20 пакете санкций Евросоюза против России, за исключением ограничений против семи предприятий из других стран, следует из заявления кабмина.

"115 новых физических лиц, компаний и организаций подлежат замораживанию активов и запрету на предоставление активов или экономических ресурсов. Этим лицам также запрещен въезд в Швейцарию или транзит через нее", - говорится в сообщении

Отмечается, что к ним относятся в том числе физические и юридические лица, принадлежащие к российскому ВПК или энергетическому сектору.

"Однако Швейцария решила пока не вводить санкции против семи компаний, расположенных в третьих странах. Принимаются оперативные меры для предотвращения обхода санкций", - указали в кабмине.

В торговом секторе более строгий экспортный контроль введен в отношении 60 дополнительных компаний.

Также Швейцария присоединилась к мерам ЕС против так называемого российского "теневого флота". "В отношении 46 новых судов вводятся масштабные запреты на куплю-продажу, а также на использование морских услуг. Как и ЕС, Швейцария снимает существующие запреты в отношении 11 судов", - добавили в кабмине.

Также вводится запрет на операции с 20 российскими банками и семью финансовыми посредниками, расположенными в третьих странах, указали в швейцарском правительстве.