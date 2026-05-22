Шварц сделал первое заявление по возвращению в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
15:16 22.05.2026 (обновлено: 15:35 22.05.2026)
Шварц сделал первое заявление по возвращению в "Динамо"

Шварц заявил, что его история с московским "Динамо" еще не окончена

© РИА Новости / Павел Бедняков
Сандро Шварц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера московского "Динамо".
  • Контракт подписан до лета 2029 года.
  • Он заявил, что его совместная история с клубом еще не окончена.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Немецкий специалист Сандро Шварц, вернувшийся на пост главного тренера московского "Динамо", заявил, что его совместная история с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) еще не окончена.
В пятницу "Динамо" объявило о возвращении Шварца, который подписал контракт до лета 2029 года.
"Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история еще не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний - но теперь мы должны смотреть вперед, чтобы вместе пережить еще больше отличных моментов. Удачи, "Динамо", - сказал Шварц на видео, опубликованном в Telegram-канале "бело-голубых".
Шварцу 47 лет, ранее он уже занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Специалист также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".
"Динамо" (45 очков) завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финальной серии пути РПЛ.
ФутболСпортСандро ШварцДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
