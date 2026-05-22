Газзаев заявил о назначении Шварца главным тренером "Динамо"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского "Динамо" и сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что московский футбольный клуб "Динамо" назначил на пост главного тренера немца Сандро Шварца.

После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. В пятницу "Динамо" объявило, что Гусев покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта.

"То, что сейчас назначили Шварца - мое мнение, что Гусева должны были оставить", - заявил Газзаев.

Шварцу 47 лет, ранее он уже занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Специалист также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".