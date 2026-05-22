"Унижение России": зачем немецкий тренер идет спасать "Динамо"

В руководстве московского "Динамо" определились с кандидатурой нового главного тренера. Правда, "новым" его не назовешь, ведь он работал в клубе еще четыре года назад. Подробности возвращения Сандро Шварца в столичную команду — в материале РИА Новости Спорт.

"Динамо" выписало большой контракт

Во второй приход в "Динамо" Шварц выбил себе более комфортные условия, чем в 2020-м. СМИ пишут, что немец будет получать более 2 миллионов евро в год, а контракт будет действовать до лета 2029-го. При этом, в случае досрочного расторжения, клуб будет обязан выплатить специалисту всю зарплату до конца соглашения. Тренером также интересовался ЦСКА, однако в армейском руководстве четко обозначили, что торговаться с "Динамо" за него не будут.

В российском футбольном сообществе назначение Шварца встретили со скептицизмом, а где-то — с откровенным негативом. Вновь запустилась волна обсуждений того, что иностранные тренеры мешают развиваться отечественным специалистам. Такие разговоры небеспричинны, ведь одним из вариантов "Динамо" было продолжение работы с Роланом Гусевым, закончившим во главе клуба прошедший сезон. В руководстве выбрали другой вектор.

« "Думаю, что у него не получится ничего хорошего. Для меня вопрос: почему Шварца до сих пор хотят видеть в команде, вспоминая, как он уезжал. Видимо, решили забыть. Я за то, чтобы во главе стоял российский специалист, который понимает менталитет и может на родном языке донести до команды то, что создаст хорошую атмосферу. Думаю, что Гусев на это способен", — приводит News.ru слова экс-нападающего сборной России Дмитрия Булыкина.

При этом слухи о возвращении Шварца в "Динамо" появились еще в конце прошлого года, когда с разницей в несколько недель немца уволили из "Нью-Йорк Ред Буллс", а пост главного тренера "бело-голубых" покинул Валерий Карпин. Уже тогда СМИ утверждали, что "Динамо" связывалось с Сандро, но договориться не удалось. Что изменилось? Не исключено, что главную роль сыграли щедрые условия контракта.

Есть ли шансы на успех?

Несмотря на неудачный отрезок карьеры после "Динамо", Шварц все еще способен добиться результата с московским клубом. После отъезда из России он поработал в "Герте", вылетел из Бундеслиги с последнего места и вскоре отправился в MLS. В Америке он вывел "Нью-Йорк Ред Буллс" в финал Кубка, но на следующий год не попал в плей-офф и снова был уволен.

Однако в "Динамо" он постепенно прибавлял. После блеклого старта Шварц впервые за 14 лет привел клуб в тройку по итогам чемпионата, а еще вышел в финал Кубка России. "Динамо" мощно прессинговало, переигрывало почти всех по физике, а тренер уделял много внимания развитию молодежи. Именно при нем дебютировали Арсен Захарян и Константин Тюкавин, а позже — Ярослав Гладышев.

Да, расставание с клубом получилось скомканным и неприятным, но и сам Шварц стал в определенной мере заложником ситуации. Экс-вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказывал "Чемпионату", что после начала СВО "всем немецким тренерам грозили отобрать лицензию, если они останутся в России". Позже сам Шварц, будучи уже тренером "Герты", заявил, что его решение покинуть "Динамо" не связано ни со спортом, ни с финансами.

Несмотря на негативную реакцию, некоторые эксперты готовы дать Шварцу второй шанс. Как, например, экс-динамовец Владимир Гранат, назвавший немца "хорошим подписанием" для клуба.

« "Хорошее подписание для "Динамо", потому что при Шварце команда выглядела довольно ярко. По поводу Гусева могу сказать, что работа тренера оценивается по результатам. "Динамо" могло выступать ярче и добиться более положительных результатов. Решение тут за руководством", — приводит слова футболиста "Советский спорт".

Немца ждут и игроки, успевшие поработать с ним в первый приход. По словам агента Тюкавина Алексея Сафонова, нападающий говорил, что готов встретить Шварца в аэропорту, если он вернется.

А вот легендарный тренер Валерий Газзаев считает, что приход Шварца станет позором для российского футбола.

« "Давно пора в России ввести не только лимит на легионеров, но и лимит на иностранных специалистов. Конечно, когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спалетти - это специалисты, которые повышают наш уровень. Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну", - сказал Газзаев в интервью РИА Новости.