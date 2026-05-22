Шуваев сообщил о 2 млрд руб для потерявших жилье в белгородском приграничье

БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Правительство России перечислило Белгородской области еще два миллиарда рублей на жилье для пострадавших жителей приграничья, эти средства направят 316 семьям из семи округов, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина федеральную поддержку получат 316 семей из семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского. Это люди, чьи дома полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также жители населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года", - отметил Шуваев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Врио губернатор уточнил, что средства начнут поступать на спецсчета пострадавшим жителям из белгородского приграничья уже на следующей неделе. На них они смогут приобрести новое жилье взамен утраченного.

Всего с начала СВО из 6490 семей, потерявших жилье, 5366 собственников уже получили новые квартиры, дома, либо средства на специальные счета. В начале 2026 года стало известно о том, что правительство России планирует выделить Белгородской области 14 миллиардов рублей на эти цели. Первый транш — два миллиарда — в марте получили 264 семьи. Второй — еще два миллиарда — сейчас получат еще 316 семей.