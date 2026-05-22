Рейтинг@Mail.ru
Шуваев сообщил о 2 млрд руб для потерявших жилье в белгородском приграничье - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
20:30 22.05.2026
Шуваев сообщил о 2 млрд руб для потерявших жилье в белгородском приграничье

Шуваев сообщил о двух млрд руб для потерявших жилье в белгородском приграничье

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Правительство России перечислило Белгородской области еще два миллиарда рублей на жилье для пострадавших жителей приграничья, эти средства направят 316 семьям из семи округов, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"По поручению президента Владимира Владимировича Путина федеральную поддержку получат 316 семей из семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского. Это люди, чьи дома полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также жители населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года", - отметил Шуваев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Врио губернатор уточнил, что средства начнут поступать на спецсчета пострадавшим жителям из белгородского приграничья уже на следующей неделе. На них они смогут приобрести новое жилье взамен утраченного.
Всего с начала СВО из 6490 семей, потерявших жилье, 5366 собственников уже получили новые квартиры, дома, либо средства на специальные счета. В начале 2026 года стало известно о том, что правительство России планирует выделить Белгородской области 14 миллиардов рублей на эти цели. Первый транш — два миллиарда — в марте получили 264 семьи. Второй — еще два миллиарда — сейчас получат еще 316 семей.
"Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина, правительство России и лично Михаила Владимировича Мишустина за постоянную поддержку. С начала СВО на жилищные вопросы пострадавших белгородцев мы получили 30,4 миллиарда рублей. Это наша общая приоритетная работа, которую мы продолжаем", — подчеркнул Шуваев.
Юрий Клепиков навестил бойцов спецоперации в одном из госпиталей - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Юрий Клепиков навестил бойцов спецоперации в одном из госпиталей
13 мая, 14:52
 
Белгородская областьАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала