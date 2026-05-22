Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ в ДНР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские штурмовики прорвали мощный укрепленный узел украинской армии в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" выполнили боевую задачу по захвату опорных пунктов формирований ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка на Днепропетровском направлении. Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел", — заявили в ведомстве.
Операция проходила при взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, артиллерией и другими подразделениями.
"В ходе штурма опорных пунктов противник оказывал сопротивление, применяя ударные дроны и минометы. Однако благодаря грамотной тактике и профессионализму военнослужащих штурмового отряда оборона ВСУ была сломлена", — отметили в министерстве.
Это создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки "Центр" на Днепропетровском направлении, добавили в Минобороны.
