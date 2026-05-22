Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 22.05.2026 (обновлено: 09:38 22.05.2026)
Штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ в ДНР

ВС России прорвали оборону ВСУ на подступах к Новопавловке в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские штурмовики прорвали мощный укрепленный узел украинской армии на подступах к Новопавловке в ДНР.
  • Это создало благоприятные условия для продвижения группировки "Центр" на Днепропетровском направлении.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские штурмовики прорвали мощный укрепленный узел украинской армии в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" выполнили боевую задачу по захвату опорных пунктов формирований ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка на Днепропетровском направлении. Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узел", — заявили в ведомстве.
Инженер готовит дрон к запуску - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Взяли незаметно и пошли дальше". Как морпехи выбивают ВСУ из Донбасса
Вчера, 08:00
Операция проходила при взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем, артиллерией и другими подразделениями.
«

"В ходе штурма опорных пунктов противник оказывал сопротивление, применяя ударные дроны и минометы. Однако благодаря грамотной тактике и профессионализму военнослужащих штурмового отряда оборона ВСУ была сломлена", — отметили в министерстве.

Это создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки "Центр" на Днепропетровском направлении, добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала