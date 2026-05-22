Приставы начали принудительно взыскивать с Акунина* иноагентские штрафы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Приставы начали принудительно взыскивать с писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили)* иноагентские штрафы более чем на 678 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В 2025 году Чхартишвили* был заочно приговорен в РФ к 14 годам лишения свободы по террористическим статьям и за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Также суд заочно приговорил писателя к еще одному году колонии по иноагентской статье - его срок увеличился до 15 лет.

Также Акунин* был оштрафован на 200 тысяч рублей и 400 тысяч рублей. А в связи с тем, что писатель не выплатил штраф добровольно, суд выдал исполнительный лист, по которому в марте этого года на Акунина завели исполнительное производство о взыскании 600 тысяч рублей "уголовного штрафа".

Кроме того, с ноября 2024 года и января 2025 года приставы взыскивают с писателя 75 тысяч рублей штрафов и 3,6 тысячи рублей исполнительского сбора. Штрафы, согласно судебным документам, назначены за распространение материалов иноагентов без соответствующей плашки.

Писатель внесен в реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов в РФ.