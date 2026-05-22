На Алтае школьницы избили сверстницу и сняли на видео

Краткий пересказ от РИА ИИ В Алтайском крае две школьницы избили сверстницу и сняли это на видео.

БАРНАУЛ, 22 мая – РИА Новости. Двенадцатилетнюю школьницу в Павловском районе Алтайского края избили сверстницы и сняли это на видео, о проведении проверок сообщили региональные СУСК, главк МВД, прокуратура.

Видео, кадрах которого зафиксировано, как две школьницы бьют девочку с размаху по лицу, таскают за волосы, толкают, нецензурно оскорбляют, опубликовано в соцсетях.

"В средствах массовой информации и соцмедиа опубликовано видео и сообщение о том, что в Павловском районе две несовершеннолетние девушки избивают сверстницу. По данному сообщению следственными органами… зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СУСК.

В пресс-службе главка МВД уточнили, что с заявлением в полицию обратилась представитель избитой 12-летней девочки.

"Сотрудники полиции установили всех участников инцидента. Установлено, что ранее на учете в ПДН подростки не состояли… Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, " - отметили в ведомстве.