15:47 22.05.2026
На Алтае школьницы избили сверстницу и сняли на видео

На Алтае начали проверку после публикации видео, где школьницы бьют сверстницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алтайском крае две школьницы избили сверстницу и сняли это на видео.
  • Полиция установила всех участников инцидента, проверка также проводится прокуратурой Алтайского края и региональным СУСК.
БАРНАУЛ, 22 мая – РИА Новости. Двенадцатилетнюю школьницу в Павловском районе Алтайского края избили сверстницы и сняли это на видео, о проведении проверок сообщили региональные СУСК, главк МВД, прокуратура.
Видео, кадрах которого зафиксировано, как две школьницы бьют девочку с размаху по лицу, таскают за волосы, толкают, нецензурно оскорбляют, опубликовано в соцсетях.
"В средствах массовой информации и соцмедиа опубликовано видео и сообщение о том, что в Павловском районе две несовершеннолетние девушки избивают сверстницу. По данному сообщению следственными органами… зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СУСК.
В пресс-службе главка МВД уточнили, что с заявлением в полицию обратилась представитель избитой 12-летней девочки.
"Сотрудники полиции установили всех участников инцидента. Установлено, что ранее на учете в ПДН подростки не состояли… Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, " - отметили в ведомстве.
Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил провести проверку в связи с размещением записи о конфликте, сообщила журналистам его помощник Мария Антошкина.
