Более 25 тысяч человек обучились в школах диабета в Подмосковье

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше 25 тысяч человек прошли обучение с начала года в школах сахарного диабета в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе пациентам с сахарным диабетом доступно бесплатное обучение в специальных школах. На занятиях врачи рассказывают, как контролировать уровень глюкозы в крови, считать углеводы, делятся основами правильного питания и обращают внимание на симптомы осложнений, вызванных заболеванием.

"Сахарный диабет – коварное хроническое заболевание, которое требует от пациента постоянного контроля и соблюдения определенного образа жизни. В Московской области функционируют 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослого населения и 32 школы для детей. Также обучение можно пройти во время стационарного лечения. Всего с начала года в школах сахарного диабета в Подмосковье обучились свыше 25 тысяч человек", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.