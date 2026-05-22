В Севастополе пострадавшие при обрушении балкона в школе продолжают лечение

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Все 10 пострадавших от падения балкона в школе в Севастополем ребят остаются в больнице, они получают необходимую медпомощь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в Севастополе произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.
"Десять подростков, пострадавших при обрушении балкона в качинской школе, получают всю необходимую медицинскую помощь", - написал губернатор в мессенджере "Макс".
В четверг он уточнял, что состояние двух юношей тяжелое, принято решение о транспортировке одного из них в федеральный центр. Состояние других госпитализированных средней степени тяжести, некоторые перенесли операции.