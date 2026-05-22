В Севастополе пострадавшие при обрушении балкона в школе продолжают лечение

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Все 10 пострадавших от падения балкона в школе в Севастополем ребят остаются в больнице, они получают необходимую медпомощь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В четверг он уточнял, что состояние двух юношей тяжелое, принято решение о транспортировке одного из них в федеральный центр. Состояние других госпитализированных средней степени тяжести, некоторые перенесли операции.