Кравцов назвал самый популярный предмет школьной олимпиады

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информатика стала самым популярным предметом на всероссийской олимпиаде школьников в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр отметил, что профиль "Искусственный интеллект" оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения информатики.