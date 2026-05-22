Кравцов назвал самый популярный предмет школьной олимпиады - РИА Новости, 22.05.2026
04:29 22.05.2026 (обновлено: 10:20 22.05.2026)
Кравцов: информатика стала самым популярным предметом на олимпиаде школьников

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
  • В 2026 году информатика стала самым популярным предметом на всероссийской олимпиаде школьников.
  • В олимпиаде по информатике приняли участие 1 226 школьников из 77 регионов России, она впервые прошла по четырем профилям: «Программирование», «Информационная безопасность», «Робототехника», «Искусственный интеллект».
  • Профиль «Искусственный интеллект» будет внедрен в школьную программу с 2026/27 учебного года в рамках углубленного изучения информатики.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информатика стала самым популярным предметом на всероссийской олимпиаде школьников в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В мае завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года.
"Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной: в ней приняли участие 1 226 школьников из 77 регионов нашей страны. Она впервые прошла по четырем профилям: "Программирование", "Информационная безопасность", "Робототехника", "Искусственный интеллект", - сказал Кравцов.
Министр отметил, что профиль "Искусственный интеллект" оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения информатики.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11​.00 мск.
