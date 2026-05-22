Кравцов назвал самый популярный предмет школьной олимпиады

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информатика стала самым популярным предметом на всероссийской олимпиаде школьников в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В мае завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года.
"Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной: в ней приняли участие 1 226 школьников из 77 регионов нашей страны. Она впервые прошла по четырем профилям: "Программирование", "Информационная безопасность", "Робототехника", "Искусственный интеллект", - сказал Кравцов.
Министр отметил, что профиль "Искусственный интеллект" оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения информатики.
