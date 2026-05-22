Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Шереметьево» обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
- Возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, добавило ведомство.