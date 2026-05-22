00:03 22.05.2026 (обновлено: 00:04 22.05.2026)
Автор золотого гола в финале плей-офф назвал "Локомотив" командой-династией

Автор золотого гола в плей-офф КХЛ Шалунов назвал "Локомотив" командой-династией

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкМаксим Шалунов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Максим Шалунов назвал свою команду командой-династией.
  • «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 и стал победителем финальной серии Кубка Гагарина, став двукратным чемпионом КХЛ.
  • Максим Шалунов отметил, что «Локомотив» многому научился у главного тренера Боба Хартли, стал более гибким и разносторонним.
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий ярославского хоккейного клуба "Локомотив" Максим Шалунов, ставший автором победного гола в последнем матче серии финала Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом", назвал "железнодорожников" командой-династией.
"Локомотив" в четверг обыграл "Ак Барс" (3:2) и стал победителем финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы сыграли в финале третий раз подряд и стали двукратными чемпионами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Последние два сезона нельзя сравнивать, абсолютно другой сезон. Но главное, что финиш одинаковый. Наверное, серия с "Авангардом" (4-3) была самой эмоциональной. Но мы не думали о том, что, победив "Авангард", сделали дело. Просто шли за вторым кубком. Что касается того факта, что я второй раз подряд стал автором победного гола, то я просто счастлив, что мы выиграли и я смог помочь своей команде. Пойти за третьим Кубком Гагарина подряд? В нашей лиге такого еще не было. Но дайте нам насладиться этим кубком, а дальше подумаем. Но я уверен, что "Локомотив" смело можно назвать командой-династией", - сказал Шалунов журналистам.
В сезоне-2024/25 "Локомотив" выиграл Кубок Гагарина под руководством Игоря Никитина. Спустя год ярославцы повторили результат вместе с главным тренером Бобом Хартли.
"Тяжелый вопрос - насколько разной была работа с Никитиным и Хартли. Главное, что итог одинаков и мы выиграли второй кубок подряд. Вместе с Бобом. И мы многому у Боба научились, и он у нас. Мы стали более гибкими и разносторонними", - добавил Шалунов.
ХоккейСпортИгорь НикитинБоб ХартлиМаксим ШалуновАк БарсАвангардКХЛ 2025-2026
 
