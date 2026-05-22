16:16 22.05.2026
В Севастополе выписали одного пострадавшего при обрушении балкона в школе

В Севастополе выписали из больницы одного пострадавшего при обрушении балкона

© Фото : Прокуратура города СевастополяПоследствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе одного подростка, пострадавшего при обрушении балкона в школе, уже выписали из больницы.
  • К выписке готовится одна девушка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Одного подростка, пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя, выписали из больницы, на очереди девушка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Одного парня сегодня выписали, и сейчас одна девушка готовится к выписке", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в Севастополе произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.
