В Севастополе выписали одного пострадавшего при обрушении балкона в школе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Одного подростка, пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя, выписали из больницы, на очереди девушка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в Севастополе произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.