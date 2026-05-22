В Севастополе ограничили продажу топлива на заправках ТЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе ввели ограничения на продажу топлива на заправках компании ТЭС.
- Приобрести разово можно до 20 литров топлива.
- Ограничения связаны с логистическими проблемами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Ограничения на продажу топлива на заправках компании ТЭС ввели в Севастополе на фоне логистических проблем, приобрести разово можно до 20 литров топлива, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
ТЭС одна из крупнейших на полуострове компаний по торговле нефтепродуктами в розницу. В Севастополе в основном распространены АЗС фирмы ТЭС.
«
"Чтобы избежать ажиотажа продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20 литрами в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации. Если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если с канистрой – сможете залить топливо", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что ограничения связаны с логистическими трудностями.
Топливный баланс России рассчитан, заявил Песков
21 мая, 13:49