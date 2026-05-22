Вучич сообщил об обнаружении жертвы громкого мафиозного убийства

БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обнаружена жертва резонансного мафиозного убийства, в связи с которым был снят с должности начальник полиции Белграда, в сокрытии тела участвовал бывший полицейский и близкий к правоохранительным органам водитель.

Пресс-служба МВД Сербии сообщила 15 мая, что полковник Веселин Милич снят с должности начальника управления полиции Белграда . По версии местных СМИ, он присутствовал при стрельбе в ресторане в Белграде, где один член ОПГ, предположительно, убил, а затем избавился от тела члена другого мафиозного клана, причем полицейский начальник помог скрыть следы преступления.

"Между селами Ярковац и Марадик муниципалитета Инджия специалисты… обратили внимание на обилие сожженной древесины в одном месте и обнаружили там бочку. Еще до того, как извлекли бочку, сделали вывод, что это оно. Как это было сделано: бочка разрезана, тело сложено внутри, насколько я слышал от полицейских, оно было сожжено, чтобы было меньше крови, хотя она осталась и ДНК устанавливается. Но уверенно по другим деталям с вероятностью 99% можем подтвердить, что речь идет о господине Нешовиче", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он уточнил, что преступники залили в бочку бетон, причем долго сохнущий, чтобы служебные собаки не ощутили запах тела.

"Значит, злодеи par excellence (в высшей степени – ред.). Когда для таких дел найдете членов кавачского или шкалярского кланов… можете это сопоставить, знаете, что они – монстры, и не ожидаете ничего иного. Но когда учтете, что эти двое монстров были в контакте большей частью с полицейскими, причем и после этой сложной "операции", которая длилась два часа, они вернулись в ресторан и взяли напитки. Можете представить, с какими монстрами имеем дело", - подчеркнул сербский лидер.

Он уточнил, что один из подозреваемых в сокрытии тела – бывший полицейский, ушедший из правоохранительных органов в 2000-х годах, а второй – водитель, также связанный с полицией, и подчеркнул, что задержаны все причастные без исключений. По словам Вучича, предстоит ужесточение законов и увольнение до 3% сербских полицейских, которые "как в фильме Крестный отец".

В связи с этим делом Вучич 16 мая пообещал провести закон, предотвращающий связи представителей силовых структур и организованной преступности.

При этом он привел данные, согласно которым число всех преступлений в Сербии за первые четыре месяца 2026 года снизилось на 5,7% относительно того же периода прошлого года, раскрыты все произошедшие за этот период убийства и попытки убийств.