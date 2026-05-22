В ЛНР 18 семей обратились за информацией о состоянии детей после удара ВСУ

СТАРОБЕЛЬСК, 22 мая - РИА Новости. Восемнадцать семей обратились за информацией о состоянии и местонахождении детей после удара ВСУ по колледжу в ЛНР, заявила журналистам детский омбудсмен региона Инна Швенк.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Обратились 18 семей, которые ожидают результатов поисково-спасательных мероприятий", - сообщила Швенк.