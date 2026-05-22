Совет World Athletics отказался снимать санкции с белорусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет World Athletics отказался снимать санкции с белорусских спортсменов, несмотря на решение МОК.
- World Athletics согласовала возможный путь возвращения белорусских спортсменов после начала мирных переговоров, в первую очередь речь шла о молодых атлетах, не связанных с военными структурами и органами внутренней безопасности.
- Квалификационные периоды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе в большинстве дисциплин начнутся летом 2027 года и завершатся в начале лета 2028 года, и функционер выразил надежду на то, что к этому времени будет достигнут определенный прогресс в мирном урегулировании.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе ограничения в отношении белорусских спортсменов, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте Белорусской федерации легкой атлетики со ссылкой на письмо главы World Athletics Себастьяна Коу.
Ранее исполнительный комитет МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий, оставив при этом в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. После решения МОК Белорусская федерация легкой атлетики направила требование о созыве внеочередного заседания совета World Athletics для рассмотрения вопроса о допуске белорусских легкоатлетов к международным стартам, в том числе на летние Олимпийские игры 2028 года.
"Решение МОК ввести санкции против Белоруссии отличалось от решения, принятого советом World Athletics в марте 2022 года. Хотя впоследствии МОК снял свои санкции, его меры не были идентичны тем, которые применила World Athletics. Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Белоруссии в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК. World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо, согласовал санкции, довел причины этого решения до сведения общественности в то время, в том числе в письменном виде до вас", - заявил Коу.
Глава World Athletics добавил, что в марте 2025 года после отчета специальной рабочей группы совет организации согласовал возможный путь возвращения спортсменов после начала мирных переговоров. В первую очередь речь шла о молодых атлетах, не связанных с военными структурами и органами внутренней безопасности.
Также Коу заявил, что World Athletics продолжает регистрировать результаты белорусских спортсменов и начислять им очки мирового рейтинга за соревнования. Глава организации указал, что квалификационные периоды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе в большинстве дисциплин начнутся летом 2027 года и завершатся в начале лета 2028 года. Функционер выразил надежду на то, что к этому времени будет достигнут определенный прогресс в мирном урегулировании.
Российские и белорусские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине.