Совет World Athletics отказался снимать санкции с белорусов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) оставил в силе ограничения в отношении белорусских спортсменов, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте Белорусской федерации легкой атлетики со ссылкой на письмо главы World Athletics Себастьяна Коу.

Глава World Athletics добавил, что в марте 2025 года после отчета специальной рабочей группы совет организации согласовал возможный путь возвращения спортсменов после начала мирных переговоров. В первую очередь речь шла о молодых атлетах, не связанных с военными структурами и органами внутренней безопасности.