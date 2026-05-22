Рейтинг@Mail.ru
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 22.05.2026
Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ

Погодин: региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкОпытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Опытный образец регионального самолета Ил-114-300 во время первого зарубежного демонстрационного полета на международной выставке гражданской авиации Wings India 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума.
  • Ил-114-300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, которая должна заменить устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства ATR72 и Bombardier Dash 8 на внутренних авиалиниях.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал участник программы "Время героев", первый замглавы Луховицкого авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Денис Погодин.
"Мой ключевой проект - региональный Ил-114... На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели бы лично", - сказал Погодин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На ПМЭФ приедет первый за несколько лет представитель властей США
Вчера, 04:11
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин пообещал во время ПМЭФ посмотреть новый самолет Ил-114-300
Вчера, 19:07
 
ЭкономикаРоссияИл-114-300Владимир ПутинОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ан-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала