Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал участник программы "Время героев", первый замглавы Луховицкого авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Денис Погодин.

Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.