Региональный самолет Ил-114-300 представят на ПМЭФ

- Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума.
- Ил-114-300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, которая должна заменить устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства ATR72 и Bombardier Dash 8 на внутренних авиалиниях.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 представят в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал участник программы "Время героев", первый замглавы Луховицкого авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Денис Погодин.
"Мой ключевой проект - региональный Ил-114... На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели бы лично", - сказал Погодин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.