На России и США лежит особая ответственность, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2026
01:45 22.05.2026
На России и США лежит особая ответственность, заявил Рябков

Рябков: на России и США лежит особая ответственность за судьбы мира

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
Флаги России и США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира.
  • Рябков отметил, что нынешняя республиканская администрация отошла от догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников.
  • Рябков обратил внимание на личный вклад президента США Дональда Трампа в поиск путей нормализации двусторонних отношений, но отметил сложность процесса из-за «токсичного наследия» и агрессивной линии США по продвижению собственных интересов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В интервью газете "Ведомости" он отметил, что нынешняя республиканская администрация в значительной мере отошла от догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников, но рассуждать об окончательном разрыве США с прежней линией на изоляцию России и подрыв российских интересов не приходится.
Рябков обратил внимание на личный вклад президента США Дональда Трампа в поиск путей нормализации двусторонних отношений.
"Конечно, процесс идет непросто, учитывая как масштабы оставленного демократами "токсичного наследия", так и агрессивную линию нынешних властей США по продвижению собственных интересов на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, поскольку на наших странах – как крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за судьбы мира", - сказал он.
