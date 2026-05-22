На России и США лежит особая ответственность, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, процесс идет непросто, учитывая как масштабы оставленного демократами "токсичного наследия", так и агрессивную линию нынешних властей США по продвижению собственных интересов на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, поскольку на наших странах – как крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за судьбы мира", - сказал он.