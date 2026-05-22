На России и США лежит особая ответственность, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира.
- Рябков отметил, что нынешняя республиканская администрация отошла от догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников.
- Рябков обратил внимание на личный вклад президента США Дональда Трампа в поиск путей нормализации двусторонних отношений, но отметил сложность процесса из-за «токсичного наследия» и агрессивной линии США по продвижению собственных интересов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На России и США как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В интервью газете "Ведомости" он отметил, что нынешняя республиканская администрация в значительной мере отошла от догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников, но рассуждать об окончательном разрыве США с прежней линией на изоляцию России и подрыв российских интересов не приходится.
Рябков обратил внимание на личный вклад президента США Дональда Трампа в поиск путей нормализации двусторонних отношений.
"Конечно, процесс идет непросто, учитывая как масштабы оставленного демократами "токсичного наследия", так и агрессивную линию нынешних властей США по продвижению собственных интересов на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, поскольку на наших странах – как крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за судьбы мира", - сказал он.