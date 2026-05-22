Рубио удивил вопрос о якобы российских угрозах Прибалтике

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу удивился вопросу о том, что Россия якобы угрожает странам Прибалтики.
"Что вызывает беспокойство? Я имею в виду, всегда ведь опасаешься эскалации, верно? Всегда есть такая тревога", - ответил госсекретарь.
Он обратил внимание на то, что США понимают ту тревогу, которую, как утверждается, чувствуют указанные государства, и пристально следят за ситуацией. "Всегда есть опасения, что подобные вещи выльются во что-то большее, поэтому мы обеспокоены и следим за этим. Безусловно, мы работаем вместе с союзниками по НАТО в данном направлении", - добавил глава американской дипломатии.
Рубио также уточнил, что США не хотят, чтобы данная ситуация превратилась в более серьезный конфликт.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В то же время Москва неоднократно подтверждала, что не угрожает другим государствам. В декабре 2023 года российский президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.