Рейтинг@Mail.ru
Рубио удивил вопрос о якобы российских угрозах Прибалтике - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 22.05.2026
Рубио удивил вопрос о якобы российских угрозах Прибалтике

Рубио удивился вопросу о том, что Россия якобы угрожает странам Прибалтики

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме
Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио удивился вопросу о якобы российских угрозах странам Прибалтики.
  • Рубио заявил, что США обеспокоены ситуацией и следят за ней вместе с союзниками по НАТО.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу удивился вопросу о том, что Россия якобы угрожает странам Прибалтики.
В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались мнением Рубио о "растущих угрозах" в адрес балтийских стран, будто бы имевших место со стороны России.
Госсекретарь США Марко Рубио беседует с журналистами во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Хельсингборге. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В НАТО готовы обсуждать "план Б" на случай закрытия Ормуза, заявил Рубио
Вчера, 18:05
"Что вызывает беспокойство? Я имею в виду, всегда ведь опасаешься эскалации, верно? Всегда есть такая тревога", - ответил госсекретарь.
Он обратил внимание на то, что США понимают ту тревогу, которую, как утверждается, чувствуют указанные государства, и пристально следят за ситуацией. "Всегда есть опасения, что подобные вещи выльются во что-то большее, поэтому мы обеспокоены и следим за этим. Безусловно, мы работаем вместе с союзниками по НАТО в данном направлении", - добавил глава американской дипломатии.
Рубио также уточнил, что США не хотят, чтобы данная ситуация превратилась в более серьезный конфликт.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В то же время Москва неоднократно подтверждала, что не угрожает другим государствам. В декабре 2023 года российский президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине, заявил Рубио
Вчера, 16:45
 
В миреРоссияПрибалтикаСШАМарко РубиоВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала