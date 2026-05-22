Рубио удивил вопрос о якобы российских угрозах Прибалтике

© AP Photo / Jacquelyn Martin Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу удивился вопросу о том, что Россия якобы угрожает странам Прибалтики.

В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались мнением Рубио о "растущих угрозах" в адрес балтийских стран, будто бы имевших место со стороны России

"Что вызывает беспокойство? Я имею в виду, всегда ведь опасаешься эскалации, верно? Всегда есть такая тревога", - ответил госсекретарь.

Он обратил внимание на то, что США понимают ту тревогу, которую, как утверждается, чувствуют указанные государства, и пристально следят за ситуацией. "Всегда есть опасения, что подобные вещи выльются во что-то большее, поэтому мы обеспокоены и следим за этим. Безусловно, мы работаем вместе с союзниками по НАТО в данном направлении", - добавил глава американской дипломатии.

Рубио также уточнил, что США не хотят, чтобы данная ситуация превратилась в более серьезный конфликт.