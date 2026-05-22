Краткий пересказ от РИА ИИ
- США считают Швецию образцовым союзником по НАТО.
- Рубио добавил, что США работают со Швецией долгое время за рамками НАТО и хотят еще больше усилить взаимодействие со Стокгольмом.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США считают Швецию образцовым союзником по НАТО, с которым Вашингтон рассчитывает вести еще больше работы в предстоящие годы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
В НАТО захотели мирных отношений с Россией
Вчера, 13:24
Рубио добавил, что Соединенные Штаты рассчитывают еще больше усилить взаимодействие со Стокгольмом в предстоящие годы.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в шведском Хельсингборге 21-22 мая.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.