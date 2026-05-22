Рубио рассказал, кого США считают образцовым союзником по НАТО
15:56 22.05.2026
Рубио рассказал, кого США считают образцовым союзником по НАТО

Рубио: США считают Швецию образцовым союзником по НАТО

© AP Photo / Jacquelyn Martin — Госсекретарь США Марко Рубио
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США считают Швецию образцовым союзником по НАТО.
  • Рубио добавил, что США работают со Швецией долгое время за рамками НАТО и хотят еще больше усилить взаимодействие со Стокгольмом.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США считают Швецию образцовым союзником по НАТО, с которым Вашингтон рассчитывает вести еще больше работы в предстоящие годы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"В контексте НАТО - это образцовый союзник, но и страна, с которой мы очень плотно работаем долгое время за рамками НАТО", - сообщил он на подписании меморандума о сотрудничестве между США и Швецией в области высоких технологий.
Рубио добавил, что Соединенные Штаты рассчитывают еще больше усилить взаимодействие со Стокгольмом в предстоящие годы.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в шведском Хельсингборге 21-22 мая.
Финляндия и Швеция стали последними новыми членами НАТО в 2023 и 2024 годах, соответственно. Они подали заявки на вступление в блок в 2022 году на фоне обострения конфликта вокруг Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
В миреШвецияСШАФинляндияМарко РубиоНАТОВладимир Путин
 
 
