Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал пересмотр размещения войск США в Европе постоянным процессом - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 22.05.2026
Рубио назвал пересмотр размещения войск США в Европе постоянным процессом

Рубио: пересмотр размещения войск США в Европе является постоянным процессом

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания.
  • Он отметил, что это постоянный процесс, который будет продолжаться в позитивном ключе в сотрудничестве с союзниками.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания, а представляет собой постоянный процесс, заявил глава госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио.
«
"У Соединенных Штатов по-прежнему есть глобальные обязательства, которые они должны выполнять в плане развертывания наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не карательная мера, это просто постоянный процесс", - сказал Рубио журналистам на полях встречи глав МИД НАТО в Швеции.
Госсекретарь также отметил, что пересмотр будет продолжаться в позитивном и продуктивном ключе в сотрудничестве с союзниками США.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Отправим войска в любую страну". США жестко ответили на нападки Европы
Вчера, 08:00
 
В миреСШАЕвропаШвецияМарко РубиоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала