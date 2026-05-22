Рубио назвал пересмотр размещения войск США в Европе постоянным процессом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания.
- Он отметил, что это постоянный процесс, который будет продолжаться в позитивном ключе в сотрудничестве с союзниками.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Пересмотр размещения войск США в Европе не является мерой наказания, а представляет собой постоянный процесс, заявил глава госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио.
«
"У Соединенных Штатов по-прежнему есть глобальные обязательства, которые они должны выполнять в плане развертывания наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не карательная мера, это просто постоянный процесс", - сказал Рубио журналистам на полях встречи глав МИД НАТО в Швеции.
Госсекретарь также отметил, что пересмотр будет продолжаться в позитивном и продуктивном ключе в сотрудничестве с союзниками США.