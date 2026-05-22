"Мощный козырь". В Сети забили тревогу из-за неожиданного шага России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Японские читатели Yomiuri прокомментировали проведение Россией военных учений по подготовке и применению ядерных сил.
"Если Владимир Путин вдруг задумает припугнуть Запад, он стопроцентно достигнет поставленной цели", — написал один комментатор.
"Это мощный козырь — достаточно пригрозить применением ядерного оружия, и враги сразу подожмут хвосты", — высказался другой.
"Японские СМИ привыкли манипулировать общественным мнением, чтобы очернить Россию. Нам рассказывают высосанные из пальца ужастики, обвиняют Кремль в развязывании конфликта, теперь вот военные учения всех напугали", — заключил третий.
Накануне Минобороны России сообщило о проведении ядерных учений совместно с ВС Белоруссии. К участию привлекли РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них задействуют больше 64 тысяч человек и свыше 7800 единиц ВВСТ.
В ходе маневров также отработали совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.
