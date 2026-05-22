Рейтинг@Mail.ru
"Мощный козырь". В Сети забили тревогу из-за неожиданного шага России - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 22.05.2026 (обновлено: 21:45 22.05.2026)

"Мощный козырь". В Сети забили тревогу из-за неожиданного шага России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчения ВС России по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС России по подготовке и применению ядерных сил - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Учения ВС России по подготовке и применению ядерных сил
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Японские читатели Yomiuri прокомментировали проведение Россией военных учений по подготовке и применению ядерных сил.
«
"Если Владимир Путин вдруг задумает припугнуть Запад, он стопроцентно достигнет поставленной цели", — написал один комментатор.
Американские военные во время учений войск НАТО в Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Финляндии начались крупные учения у российских границ
Вчера, 01:12
«
"Это мощный козырь — достаточно пригрозить применением ядерного оружия, и враги сразу подожмут хвосты", — высказался другой.
«
"Японские СМИ привыкли манипулировать общественным мнением, чтобы очернить Россию. Нам рассказывают высосанные из пальца ужастики, обвиняют Кремль в развязывании конфликта, теперь вот военные учения всех напугали", — заключил третий.
Накануне Минобороны России сообщило о проведении ядерных учений совместно с ВС Белоруссии. К участию привлекли РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них задействуют больше 64 тысяч человек и свыше 7800 единиц ВВСТ.
В ходе маневров также отработали совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Это недопустимо!" Ночная выходка Киева вызвала гнев на Западе
Вчера, 18:45
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияБелоруссияВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала