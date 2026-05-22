Во Франции выступили со срочным призывом в отношении России
15:48 22.05.2026

Во Франции выступили со срочным призывом в отношении России

Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявления участников конференции имени Леннарта Мери в Таллине о желании России напасть на Европу.

"Европа стала вассалом США. Умная геополитика должна строиться и с соседом — Россией. Конфликт 2022 года показал неспособность ЕС. Нынешний ЕС должен исчезнуть в пользу союза наций от Атлантики до Урала", — написал один из комментаторов.
"США начали колонизацию Европы после войны. Де Голль был против "машины НАТО". Он сближался с Москвой ради союза от Атлантики до Урала. Россия с Китаем создали БРИКС для дедолларизации и освобождения от гегемонии США", — отметил другой.

"Войны ведутся не ради стран, а ради финансистов и промышленников. У НАТО был смысл только как у противовеса Варшавскому договору. Теперь альянс пора распустить — ведь это он воинственно расширялся к границам России и создавал вирусные лаборатории прямо у них под боком! Горбачеву обещали совсем другое. Русских обманули!" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Они забывают об одержимости войной, которую питала Европа, хотя никогда не имела для этого средств. Лягушка, которая хотела стать такой же большой, как бык, чтобы компенсировать свое бессилие.", — заключили читатели.

Российский лидер неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
