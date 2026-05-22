Путин: Россия может открыть новую страницу в социальной поддержке ветеранов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия может открыть новую страницу в истории социальной поддержки ветеранов боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит в Кремле встречу с выпускниками программы "Время героев".
"У нас с вами сейчас есть возможность внести свой вклад, открыть даже новую страницу в этой работе социальной", - сказал Путин.
Он добавил, что в России всегда с особым почтением относились к тем, кто, не жалея себя и свое здоровье, сражался за Отечество.
Программа "Время героев" реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей". Она стартовала в мае 2024 года и за два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.
