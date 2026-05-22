15:43 22.05.2026
Оверчук: Россия не может оставлять без внимания стремление Армении в ЕС

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
  • Россия не может оставлять без внимания стремление Армении вступить в Евросоюз, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
  • В минувшем году в Армении приняли закон, закрепивший стремление страны присоединиться к Европе.
  • Оверчук подчеркнул, что ЕС фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к России.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Россия не может оставлять без внимания стремление Армении в ЕС, учитывая его трансформацию в военно-политический союз, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он напомнил, что в минувшем году в Армении был принят закон, который закрепил стремление страны присоединиться к Евросоюзу. Такие заявления звучали и в начале мая на саммите европейского политического сообщества, и саммите "Армения - ЕС" в Ереване, упомянул вице-премьер РФ.
"Конечно, это мы не можем оставлять без внимания, особенно в нынешней ситуации, когда Европейский союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране. Мы это без внимания оставлять не можем", - сказал Оверчук.
