Оверчук: Россия не может оставлять без внимания стремление Армении в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не может оставлять без внимания стремление Армении вступить в Евросоюз, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
- В минувшем году в Армении приняли закон, закрепивший стремление страны присоединиться к Европе.
- Оверчук подчеркнул, что ЕС фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к России.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Россия не может оставлять без внимания стремление Армении в ЕС, учитывая его трансформацию в военно-политический союз, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Конечно, это мы не можем оставлять без внимания, особенно в нынешней ситуации, когда Европейский союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране. Мы это без внимания оставлять не можем", - сказал Оверчук.