Россия продолжит добиваться от США возврата дипсобственности, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от США решения вопроса с возвратом своей дипломатической собственности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Еще прошлой весной в рамках инициированного по поручению президентов России и США диалога по снятию "раздражителей" в отношениях между двумя странами наша переговорная команда поставила перед госдепартаментом вопрос о возвращении нам всех шести конфискованных американскими властями в 2016–2017 годах объектов дипнедвижимости. Предоставили американской стороне дорожную карту, четко излагающую этапы полного восстановления наших прав собственности, в которой в качестве первого шага значился доступ наших дипломатов на объекты для инспекции... Продолжим добиваться положительного решения данного вопроса", - заявил Рябков "Ведомостям".
Он добавил, что в госдепартаменте отреагировали на инициативу прямолинейным отказом, а также не постеснялись при этом сослаться на действие собственных односторонних и не признаваемых РФ неправомерных антироссийских рестрикций.
"В результате американцы завели в тупик разговор не только по этой, но и по другим – смежным – проблемам, с устранением которых мы связывали нормализацию условий функционирования дипмиссий двух стран", - добавил замглавы МИД,
США должны вернуть российскую дипсобственность, заявил Рябков
5 ноября 2025, 14:12