Россия продолжит добиваться от США возврата дипсобственности, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия продолжит добиваться от США решения вопроса с возвратом своей дипломатической собственности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ведомостям". "Еще прошлой весной в рамках инициированного по поручению президентов России США диалога по снятию "раздражителей" в отношениях между двумя странами наша переговорная команда поставила перед госдепартаментом вопрос о возвращении нам всех шести конфискованных американскими властями в 2016–2017 годах объектов дипнедвижимости. Предоставили американской стороне дорожную карту, четко излагающую этапы полного восстановления наших прав собственности, в которой в качестве первого шага значился доступ наших дипломатов на объекты для инспекции... Продолжим добиваться положительного решения данного вопроса", - заявил Рябков

Он добавил, что в госдепартаменте отреагировали на инициативу прямолинейным отказом, а также не постеснялись при этом сослаться на действие собственных односторонних и не признаваемых РФ неправомерных антироссийских рестрикций.