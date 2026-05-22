Оснований рассуждать о замедлении диалога с США нет, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва не видит оснований рассуждать о замедлении двустороннего диалога между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ведомостям". "Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога", - сказал Рябков

По его словам, сравнительно быстро страны продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб и России, и США, страны переходят к решению более многоплановых, "уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях".