Оснований рассуждать о замедлении диалога с США нет, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва не видит оснований рассуждать о замедлении двустороннего диалога между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога", - сказал Рябков "Ведомостям".
По его словам, сравнительно быстро страны продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб и России, и США, страны переходят к решению более многоплановых, "уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях".
"Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой "картинку", как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США. Решения и выбор в конечном счете за американской стороной", - отметил Рябков.