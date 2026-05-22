00:27 22.05.2026
Оснований рассуждать о замедлении диалога с США нет, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не видит оснований для рассуждений о замедлении диалога с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
  • Россия и США переходят к решению более сложных проблем в отношениях, уходящих корнями в политико-правовые перипетии.
  • Для успеха в решении проблем потребуется политическая воля и готовность обеих сторон смотреть на вещи трезво.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва не видит оснований рассуждать о замедлении двустороннего диалога между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога", - сказал Рябков "Ведомостям".
По его словам, сравнительно быстро страны продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб и России, и США, страны переходят к решению более многоплановых, "уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях".
"Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой "картинку", как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США. Решения и выбор в конечном счете за американской стороной", - отметил Рябков.
