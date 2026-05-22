13:04 22.05.2026 (обновлено: 14:59 22.05.2026)
Россельхознадзор рассказал о проблемах поставки овощей и фруктов из Армении

Прилавок с фруктами на рынке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении с 22 мая для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.
  • Проблемы в поставках из страны выявлены не только по цветам, но и по овощам и фруктам.
СИРИУС, 22 мая — РИА Новости. Проблемы в поставках из Армении выявлялись не только по цветам, но и по овощам и фруктам, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Вопрос в том, что у нас проблемы — это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами", — рассказал он в эфире ИС "Вести".

Данкверт добавил, что ведомство послало своих экспертов оценить ситуацию в рамках договоренностей. По его словам, экспертиза будет длиться неделю, после чего будет принято соответствующее решение.
Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении. Там пояснили, что решение приняли, чтобы защитить фитосанитарное благополучие и экспортный потенциал России.
АрменияРоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
