Россельхознадзор рассказал о проблемах поставки овощей и фруктов из Армении

СИРИУС, 22 мая — РИА Новости. Проблемы в поставках из Армении выявлялись не только по цветам, но и по овощам и фруктам, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«
"Вопрос в том, что у нас проблемы — это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами", — рассказал он в эфире ИС "Вести".
Данкверт добавил, что ведомство послало своих экспертов оценить ситуацию в рамках договоренностей. По его словам, экспертиза будет длиться неделю, после чего будет принято соответствующее решение.
Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении. Там пояснили, что решение приняли, чтобы защитить фитосанитарное благополучие и экспортный потенциал России.