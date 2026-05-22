РОЭ на форуме по безопасности представит беспилотники

03:57 22.05.2026 (обновлено: 09:09 22.05.2026)
Венедиктов: РОЭ на форуме по безопасности представит БПЛА и боевые части к ним

Стенд АО "Рособоронэкспорт". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Рособоронэкспорт" представит на Международном форуме по безопасности беспилотники различного назначения и боевые части к ним.
  • Об этом в преддверии форума заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на будущем I Международном форуме по безопасности представит беспилотники различного назначения и боевые части к ним, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии форума заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"С учетом особой актуальности проблематики использования БПЛА "на полях" Международного форума пройдут два круглых стола по линии Минобороны России и ИМЭМО РАН. Кроме того, на стенде АО "Рособоронэкспорт" будет представлен ряд беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также боевых частей к ним", - сказал Венедиктов.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ пройдет 26-29 мая 2026 года в Московской области. В рамках форума предусмотрено проведение XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, разноплановых тематических заседаний (научных конференций, круглых столов, брифингов, презентаций), двусторонних и многосторонних встреч, выставочных экспозиций по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций. На форум приглашено более 180 стран и международных организаций, большая часть уже подтвердила свое участие.
