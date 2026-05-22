Росэксимбанк сообщил о фазе глубокой перестройки мировых финансов

Стенд с символикой "Росэксимбанка" на выставке международного экспортного форума "Сделано в России". Архивное фото

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мировые финансы переживают фазу глубокой перестройки: сегодня важно не просто провести платеж, нужно понимать, как пройдет сделка, такой вывод озвучил председатель правления Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ) Петр Засельский на пленарном заседании Российско-китайского экономического форума "АМУРЭКСПО 2026".

Спикер отметил, что в нынешних условиях, когда неопределенность становится постоянным фактором деловой среды, участники финансового рынка наблюдают системную перестройку основных процессов. По словам Петра Засельского, изменился сам характер международных расчетов.

"Для участников ВЭД сегодня важно не просто провести платеж. Им нужно понимать, каким образом будет исполнена сделка: в какой валюте заключать контракт, через какие банки проводить расчеты, какие документы подготовить, какие риски учесть и как обеспечить устойчивость всей цепочки внешнеэкономической операции", – подчеркнул Петр Засельский.

В этих условиях банк проводит активную работу по созданию новой инфраструктуры взаимодействия. Речь идет о развитии альтернативных каналов расчетов, усилении комплаенса, совершенствовании валютного контроля, повышении качества сопровождения внешнеторговых сделок, а также внедрении цифровых инструментов.

Так, в рамках выступления Петр Засельский представил ряд решений банка для своих клиентов. Например, цифровую платформу-маркетплейс альтернативных платежей "Планета", которая позволяет подбирать наиболее выгодное решение для каждого конкретного платежа, а также проводить безопасные расчеты, прозрачные для контрольно-надзорных органов.

Кроме того, Росэксимбанк обеспечивает проведение надежных расчетов с Китаем в течение двух рабочих дней. В связке с данным расчетным инструментом банк также предлагает кредитный продукт в юанях, который в первую очередь востребован среди импортеров для увеличения оборотных средств для закупок.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".