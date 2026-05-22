Рябков рассказал, что для России значит "дух Анкориджа"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва расценивает словосочетание "Дух Анкориджа" как атмосферу доверия, установившуюся между президентами России и США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Под "духом Анкориджа", если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины, которым мы, со своей стороны, остаемся привержены", — уточнил он в интервью изданию "Ведомости".
По словам дипломата, не имеет значение, как этот процесс называют по ту сторону океана. Замглавы ведомства подчеркнул, что главное — сохранение на высшем уровне в двух странах настроя на продолжение конструктивной работы как по вопросу Украины, так и в поиске путей возобновления взаимоуважительного диалога.