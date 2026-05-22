В ЛНР после удара ВСУ 39 детей получили ранения, заявила Львова-Белова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После удара ВСУ по Старобельску в ЛНР 39 детей получили ранения различной степени тяжести.
- Девять детей, включая троих с тяжелым состоянием здоровья, доставлены в больницы, сообщила Мария Львова-Белова.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. После удара ВСУ по Старобельску 39 детей получили ранения различной степени тяжести, девять из них доставлены в больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
«
"На 14.00 число детей, получивших ранения различной степени тяжести в результате удара ВСУ в ЛНР, выросло до 39. Девять ребят доставлены в больницы, состояние здоровья троих оценивается как тяжелое", - написала она в канале на платформе "Макс".