В ЛНР после удара ВСУ 39 детей получили ранения, заявила Львова-Белова
14:41 22.05.2026 (обновлено: 14:45 22.05.2026)
В ЛНР после удара ВСУ 39 детей получили ранения, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: в ЛНР после удара ВСУ по колледжу 39 детей получили ранения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После удара ВСУ по Старобельску в ЛНР 39 детей получили ранения различной степени тяжести.
  • Девять детей, включая троих с тяжелым состоянием здоровья, доставлены в больницы, сообщила Мария Львова-Белова.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. После удара ВСУ по Старобельску 39 детей получили ранения различной степени тяжести, девять из них доставлены в больницы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР.
"На 14.00 число детей, получивших ранения различной степени тяжести в результате удара ВСУ в ЛНР, выросло до 39. Девять ребят доставлены в больницы, состояние здоровья троих оценивается как тяжелое", - написала она в канале на платформе "Макс".
Атака ВСУ на колледж в ЛНР длилась около четырех часов, сообщил Мирошник
Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаРоссияМария Львова-Белова
 
 
