В Раменском сработали сигналы оповещения из-за кбератаки - РИА Новости, 22.05.2026
07:03 22.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сигналы оповещения сработали в подмосковном Раменском из-за хакерской атаки.
  • Глава округа Эдуард Малышев заверил, что обстановка стабильная и угрозы для населения нет.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сигналы оповещения сработали в подмосковном Раменском из-за хакерской атаки, сообщил глава округа Эдуард Малышев.
"Система оповещения подверглась хакерской атаке, из‑за чего во всех территориальных управлениях и на территории города сработали сигналы оповещения", - написал Малышев в своем Telegram-канале.
Он заверил, что обстановка в округе стабильная, никакой угрозы для населения нет. Также, по словам Малышева, все ключевые объекты инфраструктуры и службы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.
