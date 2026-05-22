"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Первое сообщение "Плодозвяк" прозвучало в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня" .

УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".