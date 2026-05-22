ПВО сбила 46 управляемых авиабомб и 4184 беспилотников ВСУ за неделю

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Силы ПВО России за неделю уничтожили 4184 беспилотника, 46 управляемых авиабомб и ракеты большой дальности "Фламинго" и "Нептун-МД", сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны с 16 по 22 мая сбиты 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 4184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны, за неделю были уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря.
