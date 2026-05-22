Путин рассказал, почему противникам России не одолеть ее

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Противник России не сможет достичь искомого результата, потому что РФ понимает, за что она борется, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Уверен, что противник не сможет достичь искомого для него результата, именно потому, что мы понимаем, что мы делаем, понимаем, за что мы боремся и против кого мы боремся", - сказал Путин.