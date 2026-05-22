По лекалам проще жить, но они не приносят результата, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. По лекалам и стереотипам легче жить, но они не приносят результата, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Стереотипов много. По лекалам и стереотипам легче жить и работать, но они, как правило, не приносят ожидаемого результата", - сказал Путин.
Он отметил, что стереотипы - это то, что сложилось на основе прошлого опыта, а "смотреть нужно в будущее".
