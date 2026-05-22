Группировки "Восток" и "Днепр" заметно продвинулись, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Движение бойцов российских группировок "Восток" и "Днепр" заметное, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Сегодня на запорожском управлении весьма успешно, достойно выполняют свои боевые задачи и наши бойцы группы "Восток" и бойцы группы "Днепр", идут уверенно каждый день, каждый день вперед. И движение очень заметное, я бы сказал", - сказал Путин.