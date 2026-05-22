Путин рассказал о влиянии депутатов на формирование правительства

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Формирование правительства РФ сейчас стало больше зависеть от депутатов Госдумы, чем раньше, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"После поправок в Конституцию, вот просто обратите на это внимание, формирование правительства стало больше зависеть от депутатов Государственной Думы. Общая ответственность появляется", - сказал Путин.