Ничто не приносит такого удовлетворения, как творчество, считает Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ничто не приносит такого удовлетворения, как творчество, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Нет ничего, что приносило бы такое удовлетворение, как творчество", - сказал Путин в ходе встречи.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.