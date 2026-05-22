Способность идти до конца важна всегда, особенно на фронте, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Способность идти до конца важна всегда, особенно на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Способность идти до конца – это очень важно всегда, и тем более на фронте. А здесь, знаете, на что хотел бы обратить внимание. Нужно научиться самому постоянно развиваться", - сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".
Программа "Время героев" реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.