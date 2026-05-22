Информпространство забито хламом, который сложно фильтровать, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшнее информационное пространство забито хламом.
- По мнению Путина, молодежи сложно фильтровать информацию в современном информационном пространстве.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшнее информационное пространство забито хламом, который молодежи фильтровать сложно.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Сегодняшнее информационное пространство очень сложное. Оно забито всяким хламом, и этот хлам перетекает миллионам людей. А для молодых людей очень опасная ситуация, потому что, извините, фильтровать все, что там есть, очень сложно", - сказал Путин в ходе встречи.